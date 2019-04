Von Schröder bis Theis: Alle deutschen Basketballer in den NBA Playoffs kommen aus Niedersachsen

Der ist Wahlniedersachse – und der vierte Vertreter in den Play-offs. Der ehemalige Bundestrainer arbeitet als Assistenztrainer bei den Brooklyn Nets, ist zwar US-Amerikaner, hat aber ab 1994 bei den Artland Dragons gespielt, sie trainiert, in die Bundesliga sowie 2008 zum Pokalsieg geführt. Ehefrau Anne kommt aus Quakenbrück. Dort hat die Familie, zu der auch die drei Kindern gehören, ein Haus.

Dennis Schröder: Sein Stern ging auf einem Freiplatz in Braunschweig auf

Dank Eintracht Frankfurt: So spielen 2019/20 fünf deutsche Klubs in der Champions League

Es sei "alles möglich", meinte Schröder. Denn Oklahoma hat mit Russell Westbrook und Paul George Superstars in den Reihen. "Wenn wir richtig spielen und das machen, was wir können, dann können wir es weit schaffen", sagt Schröder. Allerdings verlief der K.-o.-Rundenauftakt gegen die Portland Trail Blazers nicht wie erwartet. Nach drei Partien liegt Oklahoma zurück.

Die Aussichten der deutschen NBA-Stars auf den Titel

Um sportlich nach vorne zu kommen, ist Schröder vergangenen Sommer einen Schritt nach hinten gegangen. In Atlanta war er die Nummer eins auf der Spielmacherposition. Allerdings spielte er bei einem Verein, der keine Chancen auf die Play-offs besaß. In Oklahoma hat Schröder seinen Job als Point Guard an Westbrook verloren – und ist dennoch glücklicher. Der Braunschweiger kommt zwar von der Bank ins Spiel, kann dafür endlich wieder in der wichtigsten Phase der Saison spielen. Die Heimat behält der 25-Jährige dabei immer im Blick. Seinen Heimatverein Löwen Braunschweig unterstützt er inzwischen auch als Gesellschafter.