Schröder, Wagner, Theis und Co.: NBA startet Saison mit sieben deutschen Spielern

Es geht wieder los: Schon in der Nacht zu Mittwoch beginnt die neue Saison in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA mit der Partie zwischen den Milwaukee Bucks und Brooklyn Nets (1.30 Uhr). In der zweiten Partie treffen die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James auf die Golden State Warriors mit Stephen Curry (4 Uhr/beide DAZN). "King" James, inzwischen 36, will seinen fünften NBA-Titel erobern und weitere Argumente in der Debatte, ob er oder Michael Jordan der beste Basketballer der Geschichte ist, sammeln. Anzeige

Und die Deutschen? Auch das Duo Franz und Moritz Wagner, das gemeinsam für die Orlando Magic spielt, wird im Fokus stehen. "Ich und mein Bruder haben eine sehr, sehr enge Beziehung", sagte Moritz Wagner über die beiden Talente aus Berlin. Neuling Franz wurde in diesem Sommer gedraftet und sagte zu seiner Devise: "Ich werde mir in Orlando den Arsch aufreißen, um der beste Basketballspieler zu werden, der ich sein kann." Neben Schröder und den beiden Wagners sind in der Spielzeit vor der Heim-EM auch Maximilian Kleber (Dallas Mavericks), Daniel Theis (Houston Rockets), Isaac Bonga (Toronto Raptors) und Isaiah Hartenstein (Los Angeles Clippers) aktiv - der SPORTBUZZER stellt die Deutschen kur vor

Maximilian Kleber (Dallas Mavericks, 29 Jahre alt) Seit 2017 spielt der nun 29-Jährige Maxi Kleber in der NBA. Zusammen mit Superstar Luka Doncic will der Forward der Dallas Mavericks eine neue Ära in Dallas prägen. In den vergangenen zwei Saisons erreichten die Mavericks zwar die Play-Offs, scheiterten jedoch jeweils in der ersten Runde gegen die Los Angeles Clippers. In dieser Saison möchte Kleber das Erbe von Mavericks-Legende Dirk Nowitzki angehen: Die beiden verbindet nicht nur die gemeinsame Heimat Würzburg, sondern auch die Position des Power Forward. Die Statistiken der deutschen Ikone erreicht Kleber aber (noch) nicht. Mit durchschnittlich 7,1 erzielten Punkten pro Partie in der vergangenen Saison ist noch Luft nach oben.

Daniel Theis (Houston Rockets, 29) Daniel Theis spielt für die Houston Rockets auf der Position des Centers. Der 2,03 Meter-Riese aus Salzgitter wurde im Jahr 2017 von den Boston Celtics gedraftet, ehe er 2021 nach vier Jahren für 23 Spiele nach Chicago zu den Bulls getradet wurde. Noch im selben Jahr unterschrieb Theis bei den Houston Rockets, wo er dieses Jahr sein Debüt feiern wird. "Daniel ist ein vielseitiger Center, der Einfluss an beiden Enden des Felds hat", sagte Rockets General Manager Rafael Stone zu seiner Verpflichtung. Ähnlich wie Kleber (267 Spiele) kommt Theis auf insgesamt 259 NBA-Spiele und 24 Play-Off-Spiele.

Isaac Bonga (Toronto Raptors, 21) Die NBA-Karriere von Isaac Bonga startete 2018, als er als Zweitrunden-Pick von den Los Angeles Lakers gedraftet wurde. Der 21-Jahre alte Point Guard aus Neuwied gelangte über die Washington Wizards (2019-2021) zu den Toronto Raptors, wo Bonga seit August 2021 unter Vertrag steht. Mit den Lakers und den Wizards kommt der 2,03 Meter-große Spielmacher auf insgesamt 128 NBA-Einsätze. In der vergangenen Saison erreichte Bonga mit den Wizards die Play-Offs, schied jedoch in der ersten Runde mit 1:4 gegen die Philadelphia 76ers aus.

Isaiah Hartenstein (Los Angeles Clippers, 23) Seit 2017 steht Isaiah Hartenstein in der NBA unter Vertrag. Der 23-Jährige Deutsch-Amerikaner spielte bereits als Center für die Houston Rockets, die Denver Nuggets und die Cleveland Cavaliers, ehe er 2021 bei den Los Angeles Clippers anheuerte. In der Startruppe der Clippers hat Hartenstein berechtigte Chancen auf Spielzeit. Neben 19 Spielen für die Deutsche Nationalmannschaft kommt der gebürtige US-Amerikaner auf 97 NBA- und zwei Play-Off-Spiele. Clippers-Coach Tyrone Lue war positiv überrascht von Hartenstein: "Er hat einen guten Job gemacht, gut gespielt, mit seiner Art direkt ins Team gepasst." Auch Hartenstein ist von einer erfolgreichen Zukunft überzeugt: "Ich liebe die Organisation bislang".



Franz Wagner (Orlando Magic, 20) Franz Wagner steht zusammen mit seinem älteren Bruder Moritz seit diesem Jahr beim NBA-Team Orlando Magic unter Vertrag. Für den 20-Jährigen, der in diesem Jahr an achter Stelle gedraftet wurde, wird es die erste Saison in der US-amerikanischen Basketballliga sein. Der Small Forward möchte sich mit Orlando in diesem Jahr wieder für die Play-Offs qualifizieren. Neid gegenüber seinem Bruder kennt Wagner nicht: "Natürlich freue ich mich riesig, wenn Moritz 50 Punkte macht. Und ich glaube, er freut sich umgekehrt genauso". Die beiden Deutschen wohnen in Orlando zusammen und verbringen viel Zeit miteinander. Bei Orlando Magic möchte der Erstrundenpick eine erfolgreiche Saison spielen, seine erste im Team mit Bruder Moritz.

Moritz Wagner (Orlando Magic, 24) Der 24-Jahre alte Wagner wurde im NFL-Draft 2018 drei Jahre vor seinem jüngeren Bruder Franz an 25. Stelle von den Los Angeles Lakers ausgewählt. Nach einem Jahr im Farmteam der Lakers, den South Bay Lakers, führte sein Weg über die Washington Wizards und die Boston Celtics zu Orlando Magic, wo er seit dieser Saison zusammen mit seinem Bruder Moritz spielt. "Die Pre-Season hat schon großen Spaß gemacht zusammen", sprach Moritz Wagner voller Vorfreude über die Saison. "Auch das Daily Life macht großen Spaß.". Insgesamt kann Wagner auf 133 NBA-Einsätze zurückblicken. In dieser Saison sollen dann endlich auch die ersten Play-Off-Spiele folgen.