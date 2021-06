Schuhwechsel vor Gegentor: Milan-Star Rebic nach Kroatien-Aus im Achtelfinale in der Kritik

Nach Kroatiens Ausscheiden bei der EM steht im Land des Vize-Weltmeisters vor allem der frühere Frankfurter Bundesliga-Profi Ante Rebic in der Kritik. Bei der 3:5 (3:3, 1:1)-Niederlage nach Verlängerung am Montagabend gegen Spanien verließ der Stürmer des AC Mailand kurz vor dem spanischen Ausgleichstreffer zum 1:1 das Spielfeld, um seine Fußballschuhe zu wechseln. Im Moment des Tores von Pablo Sarabia in der 38. Minute waren die Kroaten deshalb in Unterzahl.

