Für Schulden verantwortlich? Ex-Barca-Chef Bartomeu weist Kritik der neuen Klub-Führung zurück

Der vor knapp einem Jahr angesichts eines drohenden Misstrauensvotums zurückgetretene Präsident des finanziell angeschlagenen FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, hat Kritik der neuen Klub-Leitung an seiner Amtsführung zurückgewiesen. Die derzeitigen Probleme seien vor allem Folge der Corona-Pandemie, die zu großen Einnahmeverlusten des Klubs geführt hätten, sagte Bartomeu in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Zeitung Mundo Deportivo. Er habe den Verein nicht schlecht geführt und auch kein schlechtes Erbe hinterlassen, betonte Bartomeu.

