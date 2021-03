"Behandelt wie Schuljungen": Rot-Weiss Essen wütend nach Pokal-Aus - Kiel feiert mit Bier im Bus

Das trübe Wetter über der Heimat hat den Pokal-Helden von Holstein Kiel zumindest eine kleine Spontan-Feier beschert. "Wir wollten eigentlich nach Hause fliegen", sagte Trainer Ole Werner nach dem 3:0 (2:0) bei Viertligist Rot-Weiss Essen und dem erstmaligen Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals: "Aber über Kiel ist wieder Nebel. Also können wir nicht landen. Nun haben wir eine relativ lange Busfahrt vor uns. Und das gibt uns Gelegenheit, das eine oder andere Bier zu trinken ."

Schon nach der Ankunft sollte die Konzentration nach Forderung des erst 32 Jahre alten Erfolgstrainers dem nächsten Zweitliga-Spitzenspiel am Montagabend beim Hamburger SV gelten. Schließlich ist auch der erstmalige Bundesliga-Aufstieg greifbar. " Wir haben ja zwei Träume, die wir aktuell leben ", sagte Routinier Fin Bartels (34), dessen Rückkehr in die Heimatstadt im vergangenen Sommer zu einer besonderen Erfolgsgeschichte wurde: "Aber da stehen noch einige dicken Brocken dazwischen."

Dagegen herrschten bei den Essenern Wut und Frust über den unberechtigten Elfmeter zum 0:1, der das Ende ihres Pokal-Märchens einleitete. " Das ist der klarste Nicht-Elfmeter aller Zeiten" , schimpfte Vorstandschef Marcus Uhlig über die Szene in der 26. Minute, in der Kiels Finn Porath schon fast auf dem Boden lag, als Dennis Grote ihn berührte. "Ich habe schon mit dem Schiedsrichter gesprochen, er hat mir aber auch sofort die Gelbe Karte gegeben. Er sagte, dass sich der Video-Schiedsrichter das anschauen würde. Mehr kann ich nicht tun", sagte Grote selbst.

Doch der Videoschiedsrichter griff nicht ein - zur Verwunderung vieler Beobachter. "Wir kriegen hier wochenlang Belehrungen vom DFB", sagte Uhlig: " Es kostet 20.000 Euro und mehr, die Technik nur für dieses Spiel aufzubauen . Und wofür? Dafür, dass die da schlafen in der Kabine?" Als er zur Pause das Gespräch mit dem Vierten Offiziellen suchte, sei er "von oben herab arrogant abgekanzelt werden", sagte Uhlig: " Sie behandeln dich wie einen Schuljungen. Du denkst, du bist der kleine Junge aus der vierten Liga."

Auch RWE-Trainer Christian Neidhart war nach dem Spiel ratlos. "Egal, wie sicher der Schiedsrichter sich ist, er sollte den Videobeweis in solch einer Situation in Anspruch nehmen. Ich verstehe nicht, warum der Schiedsrichter nicht rausgeht und es sich nochmal anschaut, wir haben ja die Mittel", schimpfte er. "Es geht in diesen Spielen um wirklich viel Geld, und dann muss er das machen", sagte der Coach des Regionalligisten. Sein Vorstandsboss Uhlig wurde noch deutlicher: "Denn das ist einfach schlecht vom DFB. Und darüber muss man mal sprechen."