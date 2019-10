Schulleiter riet Dirk Nowitzki und Carsten Lichtlein von Profi-Sportler-Karriere ab

Ein Glück, dass sie nicht auf ihren Schulleiter gehört haben! Basketball-Superstar Dirk Nowitzki (41) und Handball-Torhüter Carsten Lichtlein (38) ist einst von einer Sportlerkarriere abgeraten worden. Nowitzki, der seine einmalige Karriere in diesem Frühjahr beendet hatte, und Lichtlein, der mit dem HC Erlangen in der Handball-Bundesliga spielt, hatten gemeinsam das Röntgen-Gymnasium in Würzburg besucht.