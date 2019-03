Bittere Pille für die Hannover Scorpions: Vorzeitiges Saisonende für Dennis Schütt!

Eigentlich war es eine harmlose Szene. Im vorletzten Heimspiel gegen Preussen Berlin war Schütt in einem Zweikampf gestürzt, griff nach seinem Schläger und wollte wieder aufstehen. In diesem Moment erwischte ihn ein Gegenspieler mit einem leichten Check. Schütt spielte bis zum Ende weiter, erst in den Tagen danach setzten die Beschwerden ein. Nach einer MRT im Friederikenstift zu Beginn der Woche gab es nun die Hiobsbotschaft.

Den Scorpions fehlt damit in den Play-offs ihr wichtiger Aufbauspieler, Taktgeber im Powerplay und Assistent für Tore. Schütt gelangen in 46 Saisonspielen acht Treffer und 55 Vorlagen – mit 63 Scorerpunkten ist er der beste Verteidiger der gesamten deutschen Oberliga.

„Ich bin natürlich total enttäuscht. Man trainiert im Sommer viel, spielt die ganze Saison und freut sich erst recht auf die Play-offs, nachdem wir im Vorjahr schon so gut waren und bis ins Halbfinale gekommen sind“, sagt Schütt. Der „Regisseur“, so sein ihm von Haselbacher verpasster Spitzname, fürchtet sich jetzt schon vor der Zuschauerrolle. „Schon im Heimspiel gegen Herne habe ich gemerkt, wie hart es ist, wenn man nur gucken und nicht mitspielen darf. Das wird in den Play-offs natürlich noch viel schwieriger für mich.“

Alle Bänder gerissen

Er berichtet von internen Überlegungen, ob nicht eine spezielle Schutzausrüstung oder eine Schiene ihn durch die Play-offs tragen könnte. „Aber das macht keinen Sinn. In der Schulter sind alle Bänder gerissen.“ Und wenn Schütt das sagt, dann geht es wirklich nicht. In der Vorsaison biss er in den Play-offs auf die Zähne, absolvierte die Partien trotz eines Kahnbeinbruchs im Fuß – und hielt dank Spezialschuh und Spritzen bis Saisonende durch.

Nachdem der erste Schock verdaut ist, schaut er aber nach vorn und denkt an seine Mannschaft. Einen Tag nach der Operation steht schon der Play-off-Auftakt auf dem Programm, wenn der EV Weiden in Mellendorf zu Gast ist. „Hoffentlich kann ich das Krankenhaus dann verlassen. Gar nicht im Stadion zu sein, würde ich nicht aushalten. Ich will mir das Spiel angucken und den Jungs damit helfen, was ich von der Tribüne aus sehe.“