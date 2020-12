Schumacher sammelt Formel-1-Testkilometer in Abu Dhabi – Ex-Weltmeister Alonso Schnellster

Mick Schumacher hat bei den Formel-1-Testfahrten für junge Piloten in Abu Dhabi viele Testkilometer gesammelt. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher drehte im Haas auf dem Yas Marina Circuit 125 Runden. Mit seiner schnellsten Runde von 1:39,947 Minuten wurde der 21 Jahre alte Formel-2-Champion unter den 15 Piloten Letzter. Der 21-Jährige hatte bei seinem Debüt in der vergangenen Woche im Freien Training den 18. von 20 Plätzen belegt.

Die Bestzeit zum Abschluss der Saison sicherte sich am Dienstag Renault-Rückkehrer Fernando Alonso (1:36,333 Minuten). Der 39-jährige Spanier war mit einer Sondererlaubnis am Start, weil er in den vergangenen zwei Jahren nicht als Stammpilot in der Formel 1 im Einsatz war und im nächsten Jahr sein Comeback geben wird.