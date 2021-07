Schumacher nach Rostock: Zimmermann trifft im ersten Heimspiel auf seinen Aufstiegshelden

„Ich kenne und verfolge Hansa schon seit ich Kind bin und bin sehr dankbar für die Chance, bei einem solchen Verein in der 2. Liga spielen und hier, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen zu können. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und die guten Bedingungen, die der Verein bietet – angefangen vom Stadion bis hin zu den Fans und der Stimmung“, so der Neu-Rostocker, der beim FC Hansa die Rückennummer 13 erhält.

Erst zog es Trainer Jan Zimmermann vom TSV Havelse zu Hannover 96, nun steht auch fest, dass mit Kevin Schumacher, dem Torschützen beim 1:0-Sieg über Schweinfurt im Relegations-Rückspiel, ein weiterer Aufstiegsheld der Garbsener den Verein verlässt. Der 23-jährige Linksaußen hat am Freitag einen Zweijahresvertrag plus Option bei Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock unterschrieben.

Schumacher bei Hansa schon länger im Fokus

Rostocks Sportvorstand Martin Pieckenhagen erklärte auf der vereinseigenen Homepage, dass Schumacher aufgrund seiner Fähigkeiten schon länger bei den Hanseaten im Fokus stand: "Wir konnten uns zuletzt noch einmal live bei den Relegationsspielen des TSV Havelse gegen den 1.FC Schweinfurt 05 von seinen Möglichkeiten überzeugen, wo er im Rückspiel das entscheidende Tor zum Aufstieg des TSV erzielte. Er ist äußerst laufstark und schnell, verfügt über einen guten linken Fuß und zeichnet sich durch seinen Ehrgeiz und seine Mentalität aus.“

Der Ehrgeiz und die Mentalität des Linksaußen lassen sich auch in Zahlen festmachen. In 118 Einsätzen in der Regionalliga Nord, unter anderem für den 1.FC Germania Egestorf/Langreder, Werder Bremen II und dem TSV Havelse, stehen 17 Tore und 26 Assists für den Linksfuß zu Buche. Am zweiten Spieltag der kommenden Saison wird Schumacher dann auf seinen ehemaligen Förderer Jan Zimmermann in dessen erstem Pflichtheimspiel für seinen neuen Arbeitgeber Hannover 96 treffen.