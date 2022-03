Schützenfest in Fürth: RB Leipzig schießt sich zurück auf Platz vier

Fürth. Sonntagabends isst man mit den Lieben Abenbrot und guckt danach Tatort, Rosamunde Pilcher oder Traumschiff. Neuerdings kann man am Sonntagabend auch Fußball gucken. Dass es so weit gekommen ist, hat mit den 633 verschiedenen Wettbewerben und der daraus resultierenden unendlichen Vermarktungs-Salami zu tun. Das letzte Scheibchen des 26. Erstliga -Spieltages wird im legendären Ronhof zu Fürth kredenzt. Die Partie des Aufsteigers Greuther Fürth gegen Vize-Meister RB Leipzig ist beim Anpfiff im kleinen, aber feinen Fußball-Stadion das Treffen des minderbemittelten Tabellen-18. (14 Punkte) gegen den schönen und reichen Sechsten (41).

Der Leipziger 6:1 (3:1)-Sieg durch Tore von André Silva (17.), Emil Forsberg (32.), Konrad Laimer (35.), Benny Henrichs (45.), Mo Simakan (59.) und Christopher Nkunku (69.) bei einem Gegentor durch Jamie Leweling (4.) spiegelt die sportlichen und finanziellen Kräfteverhältnisse wider. Und der Dreier sorgt für Verwerfungen obenrum. Dort, wo es um Europa, Ruhm, Ehre und Moneten geht. Die Roten Bullen spielen nach frühem Rückstand ihre Klasse aus, springen als beste Rückrunden-Mannschaft (sieben Siege, ein Remis, einer Niederlage) mit jetzt 44 Punkten auf Platz vier. Der Rückstand auf Platz drei ist wegen der Leverkusener 0:1-Niederlage gegen Köln auf einen Punkt geschrumpft. Am Leipziger Auspuff drängen die beseelten Freiburger (und Hoffenheimer mit je 44 Punkten. Am Sonntag, 15.30 Uhr, empfängt RB, Manschaft der Stunde in der Liga, die formstarke Frankfurter Eintracht (2:1 in Sevilla, 2:1 gegen Bochum). Vor über 40000 Fans.