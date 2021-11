Schwache Leistung: RB Leipzig war beim 0:2 in Hoffenheim willenlos und blutleer

Wenn sich rund ums Runde merkwürdige Dinge ereignen, rühren englische Fans verzückt in ihrem Tee und murmeln: „Football – funny old game …“ Ein altes, lustiges und unberechenbares Spiel.

Siehe RB. Gegen Dortmund wie aus einem Guss, dann der Rohrkrepierer in Hoffenheim, der es dilettierend in die nach unten offene Skala der RB-Rubrik „Eierabschreckende Bundesligaspiele“ schafft. Bisher weit vorne: Das 2:5 gegen Hoffenheim (21. April 2018), das 0:3 in Mainz (29. April 2018) und das 0:3 in Freiburg (8. Dezember 2018). Der 20. November 2021 und das 0:2 in Hoffenheim gehören zwingend in diese Aufzählung. Eine „Leistung“, die sehr wenig mit Taktik und System, aber sehr viel mit Berufsethos zu tun hatte.