Schwache TV-Quoten im Länderspiel-Jahr 2020: So reagieren ARD, ZDF und RTL 

Vor allem die Corona-Krise nennt Balkausky als ausschlaggebenden Grund. "Tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass die – aufgrund der fehlenden Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort – deutlich reduzierte Stimmung und Atmosphäre in den Stadien einen Einfluss auf das Zuschauerinteresse an den Live-Übertragungen im TV haben kann. Dies haben auch die großen Ligen in den USA in den vergangenen Monaten bemerkt", sagt der ARD-Sportchef. Mit der Übertragung des Deutschland-Spiels gegen die Schweiz am 13. Oktober landete der öffentlich-rechtliche Sender immerhin noch die höchste Quote 2020 (8,19 Millionen Zuschauer). Das ZDF äußert sich ähnlich. "Spiele ohne Zuschauer im Stadion haben Auswirkungen – auch auf die TV-Quoten", sagt ein Sprecher des Senders.