Schwacher BVB enttäuscht in Testspiel-Doppelpack: Remis gegen Paderborn, Pleite gegen Bochum

Fehlstart am Tag der Saisoneröffnung: Bei Borussia Dortmund läuft es gut zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison noch nicht rund. Der BVB sah am Freitag in gleich zwei Testspielen gegen Zweitligisten nicht gut aus. Während sich das Team von Trainer Lucien Favre im ersten Test gegen Bundesliga-Absteiger SC Paderborn mit einem 1:1 (0:0) begnügen musste, fiel das zweite Resultat noch deutlicher aus. Gegen den VfL Bochum musste der BVB eine 1:3 (0:2)-Niederlage hinnehmen.

Schon in der ersten Partie, die im Rahmen der digitalen Saisoneröffnung am eigenen Trainingszentrum ausgetragen wurde, offenbarte die Borussia nach dem Führungstreffer von Immanuel Pherai (30. Minute) bedenkliche Schwächen in der Defensive. Das nutzte Kai Pröger und traf in der 67. Minute zum verdienten Ausgleich für den mutig aufspielenden Zweitligisten. Mit einer komplett veränderten Mannschaft wurde der BVB dann vom VfL Bochum phasenweise vorgeführt: Nach 46 Minuten lag der Zweitligist dank der Treffer von Silvere Ganvoula (16., 46. Minute) und Simon Zoller (25.) mit 3:0 in Führung. Das Tor von Ex-Nationalspieler Mats Hummels in der 67. Minute war nicht mehr als Ergebniskosmetik.