Schwacher Start, Anfang-Rücktritt, Aufholjagd: Wie aus Werder Bremen ein Aufstiegskandidat wurde

Hinter Werder Bremen liegt eine turbulente Saison. Lange Zeit sah es überhaupt nicht danach aus, dass die Grün-Weißen im Aufstiegsrennen einen Wörtchen mitreden könnten. Doch unter Ole Werner startete Werder eine beeindruckende Aufholjagd, die der Klub am Sonntag (15.30 Uhr, live mit Sky Ticket sehen/[Anzeige]) gegen Jahn Regensburg mit der direkten Rückkehr in die Bundesliga krönen will. Ein Rückblick.

