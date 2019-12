Schwaches Chemie-Leipzig-Spiel endet mit 0:1-Pleite bei Viktoria Berlin

Berlin. Regionalligist Chemie Leipzig unterlag am Freitagabend im „Kühlschrank von Lichterfelde" gegen Gastgeber Viktoria Berlin 0:1 und lieferte dabei das wohl schwächste Spiel dieser Saison. Die 400 mitgereisten grün-weißen Fans hingegen setzten wieder mal Maßstäbe und sangen 90 Minuten durch.

Verhaltener Beginn

Schon im Vorfeld war klar, dass hier eine der Mannschaften mit den wenigsten Toren auf die beste Abwehr der Liga trifft. Genau so lief das Spiel auch ab. Chemie - sehr defensiv im ungewohnten 5-1-3-1-System - konnte keinerlei offensiven Akzente setzen. Umschaltstation Daniel Heinze fiel nach einem Zusammenstoß im Training aus und hinterließ eine große Lücke.

Die Berliner begannen auch verhalten, sodass in den ersten 20 Minuten nicht viel passierte. Fardjad-Adzad hatte mehrfach die Führung auf dem Fuß, doch entweder schoss er knapp vorbei oder scheiterte am starken Torwart Benny Bellot. Auch Tino Schmidt (21.) und Becker (28.) versuchten sich, fanden aber in Bellot ihren Meister.