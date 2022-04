Von der Schwachstelle zum Erfolgsgaranten: Wie Joel Matip zur Abwehr-Stütze des FC Liverpool wurde

Gerade stand Joel Matip im Mittelpunkt einer Verschwörungstheorie. Der Innenverteidiger des FC Liverpool war im Mer­sey­side-Derby gegen den Stadtrivalen FC Everton an einer umstrittenen Szene beteiligt. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit brachte Matip im eigenen Strafraum Evertons Linksaußen Anthony Gordon zu Fall. Schiedsrichter Stuart Attwell sah allerdings keine Veranlassung, auf Elfmeter zu entscheiden. Liverpool gewann am Ende 2:0, hielt den Druck in der Premier League auf Tabellenführer Manchester City aufrecht und feierte eine gelungene Einstimmung auf das Halbfinalhinspiel der Champions League an diesem Mittwoch (21 Uhr, DAZN) gegen den FC Villarreal. Anzeige

Everton stürzte auf einen Abstiegsplatz und fühlte sich betrogen. Dass Matips Kollision mit Gordon keinen Strafstoß zur Folge hatte, erklärte Trainer Frank Lampard mit der kruden These, dass man als Auswärtsmannschaft im Stadion des FC Liverpool grundsätzlich benachteiligt werde.

Es ist eine Ausnahme, dass Matip, mittlerweile 30 Jahre alt, im Zentrum solcher Kontroversen steht. In dieser Saison macht er normalerweise anders auf sich aufmerksam – nämlich damit, dass er den wohl besten Fußball seiner Karriere spielt, auf jeden Fall den besten seit seiner Ankunft in Liverpool vor sechs Jahren. Damals kam er ablösefrei vom FC Schalke 04 als einer der ersten Zugänge der Ära von Trainer Jürgen Klopp. Lange wurde Matip skeptisch betrachtet. Er galt als Schwachstelle in Liverpools Abwehr neben den stürmenden Außenverteidigern Andrew Robertson und Trent Alexander-Arnold sowie dem kolossalen Chefverteidiger Virgil van Dijk.

Verletzungen prägten Matips Zeit in Anfield. In der Meistersaison 2019/2020 kam er auf nur neun Einsätze, in der Spielzeit danach war es nur einer mehr. Englische Medien haben errechnet, dass Matip seit seinem Wechsel nach Liverpool fast 100 Spiele verletzt verpasst hat.

Als der Verein zu dieser Saison Ibrahima Konaté für rund 40 Millionen Euro aus Leipzig verpflichtete, wurde über den Abschied Matips spekuliert. Doch anstatt sich dem internen Zweikampf mit einem Vereinswechsel zu entziehen, ist der ehemalige Schalker zu einer echten Stütze geworden. Er ist in dieser Saison endlich einmal frei von Verletzungen und stand in der Liga in 27 von 33 Liverpool-Spielen in der Startelf. Defensiv überzeugt er mittlerweile mit einer Ruhe und Übersicht, die an seinen Nebenmann van Dijk erinnert, und offensiv taugt er immer wieder zu Vorstößen, die das Publikum in Anfield gleichermaßen begeistern und verblüffen.

Matip übt sich in Bescheidenheit Das beste Beispiel dafür gab es im Februar gegen Leeds United zu besichtigen. Matip trieb den Ball bis weit in die gegnerische Hälfte, spielte einen Doppelpass mit Mohamed Salah, bekam den Ball am Fünfmeterraum zurück und schob zum 2:0 ein. Am Ende gewann Liverpool 6:0. "Wenn ich die Möglichkeit sehe und es hilft – warum nicht?", sagt er über seine Ausflüge nach vorne. Matip ist ein bescheidener Mann. Über nichts scheint er so ungern zu sprechen wie über die eigenen guten Leistungen.



Die Fans des FC Liverpool haben Matip schon vor längerer Zeit in ihr Herz geschlossen und ihn zur Kultfigur erhoben. Sein Trainer schätzt ihn ohnehin. "Ich kann Leuten nicht helfen, die die Qualität von Joel Matip nicht sehen", sagte Klopp im vergangenen September. Doch außerhalb des Liverpool-Universums setzt sich erst in diesen Wochen und Monaten die Erkenntnis durch, dass der Ex-Schalker ein Verteidiger von besonderer Güte ist. Die Ehrung zum Spieler des Monats in der Premier League im Februar ist ein Beleg für seinen gestiegenen Kurs.