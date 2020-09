Bericht: Schwarz als Wagner-Nachfolger bei Schalke 04 im Gespräch - Kritik von Effenberg

Nach nur einem Saisonspiel ist der Druck auf Schalke schon wieder riesig. Nach dem beschämenden 0:8 am Freitag beim FC Bayern München stehen Trainer David Wagner und die Profis des FC Schalke 04 in der Pflicht. Ob Wagner bei einem weiteren Rückschlag gegen Werder Bremen schon nach dem zweiten Spieltag um seinen Job bangen muss, ist unklar. "Das Trainer-Team um David Wagner wird die Fehler analysieren und klar ansprechen, um dann den Fokus auf das Heimspiel gegen Werder Bremen zu richten. Zuhause müssen wir - hoffentlich vor Zuschauern - die richtige Reaktion zeigen", forderte Schneider nach dem 17. sieglosen Schalker Bundesliga-Spiel in Serie.

Wie die Bild berichtet wurde Schneider "eindringlich empfohlen", potenzielle Trainer-Kandidaten wie beispielsweise Sandro Schwarz zu kontaktieren. Der 41-jährige Coach ist seit fast einem Jahr ohne Job. Zuletzt arbeitete Schwarz für den 1. FSV Mainz 05. "Natürlich fühle ich mich jetzt bereit, wieder eine neue Aufgabe anzutreten", sagte Schwarz im Juni in der SWR-TV-Sendung "Flutlicht". Im SWR Podcast "Nur der FSV" erklärte Schwarz vor etwa einer Woche: "Es ist nicht so, dass ich aus einer Ungeduld heraus einen Job antrete, nur um wieder zu arbeiten. Es muss passen." Der Vertrag von Wagner in Gelsenkirchen läuft noch bis Sommer 2022. Trotz der schwierigen Situation zeigte er auch Zuversicht: "Ich habe Hoffnung, weil ich Vertrauen in die Qualität dieser Mannschaft habe."

Mit dem Debakel in München setzten die Schalker ihre schwarze Serie aus der vergangenen Saison nahtlos fort. Seit dem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach vor acht Monaten hat der Klub kein Bundesligaspiel mehr gewonnen. "Schalke hat ja noch nicht mal Zweikämpfe geführt. Wenn ein Spiel so gegen mich läuft, dann tu ich wenigstens noch jemandem weh… Was sollen denn die Fans denken, die das sehen, mit ihrer Arbeitermentalität, Schweiß und Blut? Die leiden doch mit, und dann sehen die sowas", schreibt Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg in seiner Kolumne für Sport 1.

Trainer Wagner hatte keine Antworten auf die Angriffswellen des FC Bayern und auch kein passendes Personal. Vor allem die Spieler auf den defensiven Außenbahnen waren völlig überfordert, es gab aber auch keine wesentlichen Umstellungen. "Es steht am Ende 0:8, da kannst du doch nicht als Kapitän wie Schalkes Benjamin Stambouli hingehen und sagen: Mit dieser Mentalität werden wir in Zukunft noch Spiele gewinnen. Da siehst du doch, was da kaputt ist auf Schalke, wenn ein Kapitän so etwas ausspricht… Was denken denn da die anderen 25 Spieler, die hinten dranstehen und so etwas hören?", so Effenberg.

Tönnies überraschend im Stadion