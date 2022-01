„450 Euro, komplett im Umschlag“: Zwei Fußballer aus Hannover über Vereinshopping, Neid und Missgunst

„Man wäre ja auch blöd, wenn man Nein sagt zum Geld“, sagt Henning. Der heute 25-Jährige war ein großes Nachwuchstalent, spielte im Männerbereich zunächst in der Oberliga. 300 Euro wurden monatlich überwiesen, 50 Euro pro Einsatz gab es im Umschlag: „Es gab auch ein, zwei Spieler, die haben das Doppelte bekommen.“ Er wechselte zu einem ambitionierten Bezirksligisten, der den Aufstieg in die Landesliga anstrebte und auch schaffte. „Da habe ich 450 Euro bekommen – komplett im Umschlag.“

Damit war Henning Topverdiener. Beim Geld, weiß er, geht es auch im Amateurfußball „viel um Wertschätzung“. Er berichtet: „Es geht darum, herauszufinden, wer wie viel verdient – dann möchte man mindestens genauso viel haben. Neid und Missgunst sind ein großes Thema. Man möchte wissen, in welchem Rang man gehaltsmäßig steht.“ Wenn einer 50 Euro weniger verdiene, erzählt Henning, werde das auch mal anders geregelt: „Dann wird was zum Führerschein dazubezahlt oder die Schiedsrich­ter- und Trainerausbildung bezahlt. Was ja für den Verein eine gute Investition ist, wenn der Spieler denn im Verein bleibt.“ Viele bleiben nicht.

„Wenn ein Verein nichts zahlt, hat er keine Chance"

Was in der jüngeren Fußballergeneration laufe, findet Henning „beängstigend“. Er sagt: „Die jungen Burschen, so habe ich das erlebt, würden am liebsten das Gleiche verdienen wie einer, der schon fünf Jahre im Verein ist. Wenn einer 300 Euro verdient und hört, dass er woanders 400 verdienen kann, ist er ganz schnell weg. Und wenn sich das umdreht, wechselt er auch ganz schnell wieder zurück.“

Inzwischen spielt Henning nicht mehr für Geld. Ihm ist es egal, aber: „Wenn ein Verein nichts zahlt, hat er keine Chance, Spieler zu bekommen, die sonst kommen würden.“

André ist noch mehr rumgekommen. Siebenmal hat der heute 30-Jährige den Verein gewechselt. Auch aus nachvollziehbaren Gründen. Nach langen Verletzungen lautete sein Credo: „Neuer Verein, neues Glück.“ Ein anderes Motiv: Er wollte mit den alten Kumpels zusammenspielen. Er bekam schon in der A-Jugend „100 Euro und zwei paar Fußballschuhe“ und durfte bei den Bezirksliga-Männern mittrainieren. Zwischendurch spielte er in der Kreisliga ohne Bezahlung – auch heute wieder: „Ich habe gemerkt, wo es kein Geld gibt, hat man am meisten Spaß. Das ist dann so eine eingeschworene Gemeinschaft.“