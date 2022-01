Wie viel verdienst du? Schwarzgeld ist Alltag im Amateurfußball, auch in der Region Hannover

Das Spiel in der 1. Kreisklasse ist keine Minute vorbei, da steht der Spieler schon vor dem Ma­na­ger des Vereins – und hält die Hand auf: 250 Euro, wie abgemacht, bar auf die Hand, unabhängig vom Aus­gang der Partie. Der Spieler grinst und verlässt den Platz. So passiert in der Region Hannover und kein Einzelfall. Das Schwarzgeld spielt mit im Amateurfußball. Geld, das am Staat vorbei und auf unzählige Art und Weise in die Taschen der Kicker fließt. Anzeige Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat sich mit dem Recherchezentrum Correctiv aus Essen umgehört. Ihre Ergebnisse werden am 19. Januar um 23.30 Uhr im Rahmen der ARD-Dokumentation „Milliardenspiel Amateurfußball: Wenn das Geld im Umschlag kommt“ gezeigt. Ihren Hochrechnungen zufolge fließen mo­nat­lich mehr als 100 Millionen Euro in die Taschen von Amateurspielern, was pro Saison der schier unvorstellbaren Summe von einer Milliarde Euro entspricht. Etwa die Hälfte ist Schwarzgeld, also Vermögensvorteile, für die keine Steuer entrichtet wird und die somit einen Straftatbestand darstellen.

Lesehilfe: 51 Prozent der Umfrage-Teilnehmer, die in der 7. Liga spielen, bekommen nach eigenen Angaben Geld fürs Fußballspielen. Bei diesen 51 Prozent lag das mittlere Einkommen (Median) bei 210 Euro. ©

Die riesigen Zahlen basieren auf Ergebnissen einer Online-Befragung von Correctiv, an der sich mehr als 10 000 Amateurfußballer und -fußballerinnen beteiligt haben. Bei der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse ließen sich die Journalisten von zwei unabhängigen Stellen (TU Dortmund und LMU München) beraten. Das Re­sü­mee der Öffentlich-Rechtlichen ist eindeutig: Zahlungen in Form von Schwarzgeld sind Alltag im Amateurfußball.

8085 der befragten Personen, darunter 772 Niedersachsen, sind im Alter zwischen 18 und 39 Jahren. 60,2 Pro­zent gaben an, schon einmal Geld fürs Kicken be­kom­men zu ha­ben. Aus der errechneten Stichprobe ga­ben 89,9 Prozent der Spieler aus der fünfthöchsten Spielklasse – in Niedersachsen die Oberliga – an, dass sie im Oktober 2020 Geld fürs Fußballspielen erhalten ha­ben. Ihr mittleres Einkommen lag mit einem Festbetrag, Spiel- und Punkt­prä­mie bei 500 Euro. Was so gar nicht mit den Zahlen des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) zusammenpasst. „Per se ein Straftatbestand“ Im zweitgrößten Bundesland gibt es laut NFV in allen Altersklassen rund 270 000 Amateure. „Exakt 573 von ihnen haben derzeit einen Vertragsspieler-Status“, sagt NFV-Sprecher Manfred Finger. 573 Spieler und Spielerinnen, von denen laut dem Verband nur 65 in der Landesliga und da­run­ter kicken, haben also einen Amateurvertrag und verdienen monatlich mindestens 250 Euro. Für sie bezahlt der Verein Steuern und So­zial­ab­ga­ben. Laut DFB gibt es in ganz Deutschland rund 8000 solcher Verträge, was nur etwa einem Prozent aller Amateure entsprechen würde. Viele Klubs gehen ei­nen anderen Weg, der ihnen im schlimmsten Falle den Entzug der Gemeinnützigkeit einbringen und hohe Nachzahlungen zur Folge haben könnte. Und die Spieler? Die riskieren wegen Steuerhinterziehung bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafen.

Der renommierte Sportjurist Thomas Summerer prophezeit im ARD-Interview, dass die Dokumentation „ein kleines Erdbeben“ auslösen werde. „Wenn es schwarze Kassen gibt, (…) dann ist das per se schon ein Straftatbestand, nämlich Untreue. Und das ist natürlich auch im Sportrecht relevant, denn es ist auf jeden Fall ein Verstoß ge­gen die Statuten von DFB, Fifa und Uefa. Dementsprechend können Sanktionen verhängt werden.“ Die Konsequenzen scheinen viele aber nicht abzuschrecken. Die Wege der Bezahlung sind vielfältig, die Vereine nutzen das ganze Repertoire, viele haben offenbar eine schwarze Kasse. Auch in Hannover. Handgeld, Schein- und Übungsleiterverträge Es sind immer wieder die selben Vereine, die selben Personen, wenn man sich in der Region um­hört. Auch wenn das eher die Ausnahme als die Regel zu sein scheint. Da ist der Spieler, der direkt nach dem Abpfiff 250 Euro in bar be­kommt. Viele Kicker haben einen Übungsleitervertrag bei einer Jugendmannschaft des Vereins unterschrieben, für den sie jährlich bis zu 3000 Euro kassieren – den Nachwuchs be­kom­men sie nie zu Ge­sicht, dafür das Geld. Viele Spieler bekommen für ei­nen Wechsel ein Handgeld, nicht selten eine vierstellige Summe. Ihnen werden ein Fahrzeug gestellt und eine Wohnung oder ein Fernseher besorgt. Sie sind beim Sponsor angestellt, haben also Scheinarbeitsverhältnisse. Wer auch nur ein we­nig geradeaus laufen kann, will Geld. So berichtet ein Trainer von einer Verhandlung mit zwei A-Jugendlichen: „Ihre erste Frage war, wie viel Geld sie bekommen.“ Die erste und für sie entscheidende. Finanzamt überprüft 110 Vereine Das Finanzamt muss auch in Niedersachsen meist ta­ten­los zusehen. Separate Aufzeichnungen für Sportvereine gibt es laut Sprecher Jörg Sievers ohnehin nicht: „Konkrete Aufzeichnungen über die Anzahl und den Umfang von strafrechtlichen Ermittlungen bei Amateursport- beziehungsweise Fußballvereinen liegen nicht vor“, sagt er. Nur so viel: 2020 sowie im ersten Halbjahr 2021 seien insgesamt 110 Vereine geprüft worden. Eine verschwindend geringe Anzahl. Die Äm­ter sind auf Unregelmäßigkeiten in den Unterlagen und bei Betriebsprüfungen oder auf Hinweise angewiesen. Und das Schwarzgeld fließt weiter. Steht der Spieler aus Hannovers 1. Kreisklasse in jeder Partie auf dem Platz, verdient er pro Saison 4500 Euro. Mindestens. Kein Wun­der, dass er grinst.