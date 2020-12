Sie schweben durch die Krise: Turnerinnen trainieren am Stützpunkt weiter

Einen Salto nach dem anderen schlägt Sarah Heinemann im Leistungszentrum der Kunstturner in Badenstedt. Ein wenig zum Aufwärmen vor der nächsten kniffligen Einheit am Stufenbarren. Wird ihr da nicht doch schwindelig? „Nö, man gewöhnt sich dran“, sagt die 13-jährige Bundesligaturnerin von der KTG Hannover lächelnd. Anzeige "Das Turnen ist eine Art Lebenselixier" Obwohl so viele Wettkämpfe ausgefallen sind in diesem Corona-Jahr, empfinden es die Turnerinnen dennoch als Geschenk, überhaupt weiter trainieren zu dürfen. „Das Turnen ist eine Art Lebenselixier, das kann man wirklich so sagen“, stellt KTG-Teammanager Stefan Roeder fest.

Übungseinheiten für 30 bis 35 Athletinnen Landestrainerin Annette Lefebre kann in diesen Tagen der Pandemie noch die Übungseinheiten für 30 bis 35 Athletinnen aus dem Bundes- und Landeskader anbieten. „Die Eltern haben mich teilweise angefleht, dass es weitergehen kann, dass wir die Halle öffnen“, berichtet die Trainerin und fühlt ihre Arbeit dadurch besonders wertgeschätzt. „Man merkt die Dankbarkeit der Kinder und Jugendlichen, das ist toll. Es ist dieser besondere Sport, den sie lieben.“ Gymnasiastin Sarah ist diese Leidenschaft anzumerken. „Wir sind wie Freundinnen hier“, sagt sie in einer kurzen Pause. Ihren ersten Bundesliga-Auftritt hatte sie in dieser Saison, an dem klassischen Zittergerät Schwebebalken brachte sie alle Nervosität beim Debüt nicht aus der Balance – sie war sogar freiwillig die Erste an diesem Gerät. Ihre ältere Schwester Alina ist mit 17 Jahren beinahe schon eine Routinierin im Team. "Die Kinder müssen es wollen" Fünf- oder sechsmal die Woche bis zu dreieinhalb Stunden üben die Talente in Badenstedt, die jüngsten Mädchen sind gerade fünf Jahre alt. Lefebre ist bemüht, den Leistungsdruck abzufedern: „Die Kinder müssen es wollen, überambitionierte Vorstellungen von Eltern sind meist nicht zielführend. Den Druck machen sich die Kinder selbst.“ Immerhin wüssten schon die Jüngsten, „wo die Punkte liegen, die sie für eine Kadernominierung oder Medaillen brauchen“. Und der Lohn für ihren immensen Einsatz besteht ja nicht zuletzt darin, dass sie trotz Corona weiter an die Geräte dürfen. Allerdings in kleineren Gruppen und zeitlich versetzt, damit die strengen Sicherheits- und Hygienevorschriften gewahrt werden können.