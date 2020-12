Schweden-Comeback von Superstar Ibrahimovic? Nationaltrainer bestätigt weitere Gespräche

Schweden-Star Zlatan Ibrahimovic kann sich weiter leise Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft machen. Allerdings ließ Auswahlcoach Janne Andersson einen Zeitpunkt für ein mögliches Comeback des 39-Jährigen erneut offen. Das wisse er nicht, man habe sich vor einem Monat bei einem Treffen in Mailand aber darauf verständigt, "dass wir den Dialog fortsetzen, das ist der Stand der Dinge", sagte Andersson in einem Interview der Zeitung Dagens Nyheter.

