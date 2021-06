Top-Talent Kulusevski im Fokus: Schweden-Trainer Andersson äußert sich nach Corona-Wirbel

Trainer Janne Andersson will die schwedische Nationalmannschaft trotz der zwei Corona-Fälle ganz normal auf den EM-Auftakt am Montag gegen Spanien vorbereiten. Der Coach der Skandinavier berichtete am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Göteborg von einem fußballerisch guten Vormittag; viele Spieler seien sehr engagiert und aktiv, betonte Andersson.

