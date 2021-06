Schwedens Hoffnungsträger: Wie Forsberg Superstar Ibrahimovic vergessen lässt

Während der verletzte Zlatan Ibrahimovic in den sozialen Netzwerken Videos aus seinem Badeurlaub verbreitet, stimmt sich Andrej Schewtschenko auf sein erstes Achtelfinale bei einer EM ein. Neun Jahre ist es her, dass sich Schweden und die Ukraine in ihrem bislang einzigen Pflichtspiel gegenüberstanden. Die beiden Rekordtorschützen ihres Landes waren beim 2:1-Vorrundensieg der Ukrainer bei der EM 2012 die prägenden Figuren und erzielten alle drei Tore. Der eine, Schewtschenko, ist inzwischen Trainer, aber immer noch der größte Star der Ukraine. Den anderen, Ibrahimovic, vermisst wegen des formstarken Bundesliga-Profis Emil Forsberg bei dieser EM kaum noch einer.

Vor dem Turnier rätselten viele, wie die Schweden den Ausfall ihres erst im März ins Nationalteam zurückgekehrten, dann aber am Knie verletzten Superstars kompensieren würden. Drei Gruppenspiele später ist die Frage beantwortet: durch den Leipziger Forsberg. Drei von bislang vier Toren der Skandinavier bei dieser EM hat der Offensivmann erzielt. Gegen Polen (3:2) ebnete er ihnen am vergangenen Mittwoch per Doppelpack den Weg zum Gruppensieg, gegen die Ukraine soll er sie am Dienstag (21 Uhr/ARD und Magenta TV) in Glasgow nun erstmals seit 2004 wieder in ein EM-Viertelfinale führen.