Über Schweden ins Achtelfinale? Ganz Polen hofft auf Robert Lewandowski

Die anfängliche Skepsis war schon in Untergangsstimmung übergegangen - doch ein einziges Tor von Robert Lewandowski hat den Polen den Stolz auf ihre Fußballer zurückgegeben. "Die Hoffnung beim Volk ist wieder geweckt", schrieb die Gazeta Wyborcza vor dem Gruppenfinale gegen Schweden. "Ganz Polen wird an die Mannschaft glauben und mit ihr fiebern." Die Sportzeitung Przeglad Sportowy sah ein "Erwachen" und schrieb: "Das ist nicht nur Polen, das ist Polen mit Lewandowski. Die Schweden fangen schon an, sich ein bisschen zu fürchten."

Den Skandinaviern kann das Getöse herzlich egal sein. Sie sind auch ohne den verletzten Superstar Zlatan Ibrahimovic vorzeitig für das EM-Achtelfinale qualifiziert. Für die Polen geht es laut Przeglad Sportowy an diesem Mittwoch (18 Uhr/Magenta TV) in St. Petersburg hingegen "nicht um die Ehre. Sondern um alles."