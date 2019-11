Skandal in EM-Quali: Ex-BVB-Stürmer Isak rassistisch beleidigt - "Es ist eine Schande"

Rassistische Beleidigungen gegen Schweden-Stürmer Alexander Isak und Böllerwürfe haben am Freitagabend das EM-Qualifikationsspiel der Gelb-Blauen in Rumänien überschattet. In der 78. Minute wurde der Ex-BVB-Profi Isak für Marcus Berg eingewechselt und wurde dann verschmäht. Im Fernsehen war zudem zu sehen, wie in der Endphase des Spiels sogar ein Golfball aus den Zuschauerrängen in Isaks Richtung geworfen wurde, als er gerade mit dem Ball an der Torauslinie entlang dribbelte. Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato unterbrach die Partie kurz. Im Stadion gab es eine Durchsage und Isak selbst entschied sich weiterzuspielen.