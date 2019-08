Schweden-Schnäppchen Emil Hansson: Wie er Hannover 96 helfen soll

Hansson ist der siebte Neue und der dritte neue Angreifer. Daran wird schon deutlich, wo sich 96 von Beginn an verstärken wollte: bei der Torgefahr. Schon am Samstag gegen Fürth soll Hansson mitstürmen. „Der Wechsel nach Deutschland ist ein großer Schritt für mich, der sich sehr richtig anfühlt. Ich freue mich, jetzt ein Teil von 96 zu sein und in Hannover zu leben“, ließ der Neue via 96 ausrichten.

Optische Erinnerung an Beckham

Bei Feyenoord Rotterdam hatte der schwedische U21-Nationalspieler keine Chance auf Einsätze, gehörte auch am Wochenende nicht zum Kader. Er schoss Waalwijk in der vergangenen Saison mit seinem starken rechten Fuß in die 1. Liga. 13 Tore erzielte er, zwölf bereitete er vor – mit einer Schusstechnik, die ebenso wie seine smarte Erscheinung an den englischen Spice Boy David Beckham erinnert. Mit einem von mehreren Unterschieden, dass Hansson schneller auf den Füßen ist, als Beckham es früher war.

"Er bringt die nötige Coolness mit"

Hansson ist 1,72 Meter, zehn Zentimeter kleiner als Beckham. Vor vier Jahren entdeckte Feyenoord das Talent des damaligen Teenagers bei Brann Bergen in Norwegen. Der Linksaußen startete in der 2. niederländischen Liga durch. Bei 96 soll ihm nun der Durchbruch in Deutschland gelingen, möglichst mit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga.

96-Trainer Mirko Slomka ist jedenfalls begeistert: „Wir brauchen in der Offensive Typen, die Chancen herausspielen und eiskalt verwandeln. Emil Hansson bringt die notwendige Coolness mit und ist deshalb ein spannendes weiteres Puzzleteil für unsere Mannschaft. Wir brauchen einen guten Mix aus erfahrenen Profis und jungen Wilden, die für Überraschungsmomente sorgen.“