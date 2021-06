Ibrahimovic und Hamsik vor Wachablösung: Das sind die neuen Stars von Schweden und der Slowakei

Als Schwedens Altstar Zlatan Ibrahimovic Anfang des Jahres seine Rückkehr in die Nationalmannschaft verkündete, jubelten nicht nur die Fans in der Heimat. Ibrahimovic ist einer der weltweit bekanntesten, kultigsten und polarisierendsten Spieler. Das Hackentor 2004 gegen Italien war eines der schönsten der EM-Geschichte. Mit zwei Assists bei den ersten beiden Einsätzen seit der EM 2016 führte sich der fast 40-Jährige im Frühjahr auch gut wieder ein. Doch dann stoppte ihn eine Knieverletzung . "Natürlich ist es traurig. Besonders für Zlatan, aber auch für uns", sagte Trainer Janne Andersson. Und für viele Fans europaweit.

Zieht der vermeintlich größte Außenseiter womöglich schon ins Achtelfinale der Europameisterschaft ein? Die Slowakei hofft am Freitagnachmittag gegen Schweden (15 Uhr/MagentaTV) auf eine Leistung wie beim 2:1 gegen Polen . Von zwei Corona-Fällen einen Tag vor dem Spiel wollen sie sich auch nicht ablenken lassen. Gespannt sein dürfen die Schweden-Fans, ob sich das Team wieder im Catenaccio-Stil präsentiert wie beim 0:0 zum Auftakt in Sevilla gegen Spanien . Und was machen eigentlich die langjährigen Superstars der beiden Mannschaften

Als BVB-Leihspieler erzielte er 14 Tore in 18 Pflichtspielen in der Eredivisie, zudem gab er sieben Vorlagen. Der spanische Klub Real Sociedad verpflichtete den damals erst 19-Jährigen im Sommer 2019 für 6,5 Millionen Euro vom BVB . Und in der vergangenen Saison schoss Isak den Verein aus dem Baskenland mit 17 Toren auf Platz fünf. Für 30 Millionen Euro könnte der Bundesliga-Klub aus dem Revier den schwedischen Nationalspieler wieder zurückholen. Medienberichten zufolge wolle Real Sociedad dem BVB diese Klausel abkaufen und den noch bis 2024 laufenden Vertrag mit dem Torjäger ausweiten . Interesse gibt es aber wohl schon von europäischen Top-Klubs wie beispielsweise dem FC Liverpool.

Der direkte Nachfolger von Ibrahimovic steht schon auf dem Platz - und im Fokus von einigen Top-Klubs. Alexander Isak ist die große Sturmhoffnung der Schweden bei dieser EM. Vergleiche mit Zlatan gibt es nicht erst seit diesem Turnier. Dabei hatte der 1,92 Meter große Angreifer keinen einfachen Start in das Profi-Geschäft. Bei Borussia Dortmund enttäuschte er, kam in seinen 13 Spielen oft nur kurz zum Einsatz. Mehr als ein Treffer gelang dem vielversprechenden Talent nicht. Doch dann überzeugte Isak im Trikot des niederländischen Klubs Willem II.

Altstar Hamsik über China und Schweden in die Türkei

Beim kommenden EM-Gegner Slowakei gibt es diese Transfer-Spielchen auch. Mit dem kleinen Unterschied: Der langjährige Superstar hat seine Zukunft bereits geklärt. Nach einem halben Jahr in Schweden bei IFK Göteborg zieht es Marek Hamsik weiter in die Türkei zu Trabzonspor. Der inzwischen 33-Jährige wurde in den vergangenen Jahren zum Wandervogel. Nach zwölf Jahren beim SSC Neapel von 2007 bis 2019 ging der Mittelfeldspieler erst nach China, dann nach Schweden und im Sommer zieht es ihn weiter an die Schwarzmeerküste. Für die slowakische Nationalmannschaft ist er immer noch ein Aushängeschild, fehlte zuletzt aber oft verletzt. Und auch deshalb gibt es inzwischen einen anderen Top-Spieler im Team des EM-Außenseiters.

Der eigentliche Star heißt Milan Skriniar. Der eisenharte Innenverteidiger war in den vergangenen beiden Jahren jeweils "Fußballer des Jahres" in der Slowakei und beendete als Leistungsträger von Inter Mailand in Italien gerade die Meister-Serie von Juventus Turin. Im ersten EM-Spiel gegen Polen war der 26-Jährige der Matchwinner. Er schaltete Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern fast komplett aus, traf sogar zum entscheidenden 2:1-Endstand nach einem Eckball. "Er hat vorne und hinten alles perfekt gemacht", lobte unter anderem ARD-Experte Kevin-Prince Boateng. Gegen Schweden kommt es zum direkten Duell mit Isak - dem Nachfolger von Ibrahimovic.