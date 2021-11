Schweden, Spanien und Co.: Diese Entscheidungen können heute in der WM-Qualifikation fallen

Gruppe B

Am Donnerstagabend könnte in Schweden bereits das Lösen des WM-Tickets für Katar gefeiert werden: Dafür muss ein Sieg gegen Georgien her und Spanien darf nicht gegen Griechenland gewinnen. Dann wären die Skandinavier mit Stürmer-Oldie Zlatan Ibrahimovic schon ein Spieltag vor Ende sicher für Katar qualifiziert und den klare Favoriten Spanien müsste in die Play-Offs. Der EM-Sieger aus 2002, Griechenland, braucht derweil unbedingt einen Sieg gegen Spanien, um sich nicht im Rennen um ein Katar-Ticket verabschieden zu müssen.

Spiele: Georgien - Schweden (18.00 Uhr), Griechenland - Spanien (20.45 Uhr)