Schweden und Frankreich siegen im Teamsprint am Dresdner Elbufer

Dresden. Das deutsche Langlauf-Duo Sofie Krehl und Anne Winkler hat eine Überraschung im Teamsprint am Elbufer von Dresden klar verpasst. Die 24 Jahre alte Oberstdorferin und die 25-Jährige vom SSV Sayda belegten im Finale am Sonntagnachmittag den achten von zehn Plätzen. Zuvor hatte das Duo mit Rang zwei in einem stark besetzten Halbfinallauf für Aufsehen gesorgt. Den Sieg im Endlauf holten sich Maja Dahlqvist und Linn Svahn aus Schweden. Das Podium komplettierten Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich (Schweiz) sowie Evelina Settlin und Linn Soemskar (Schweden).