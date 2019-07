Schweden wird Dritter der Frauen-WM: Videobeweis stoppt England-Aufholjagd

Schwedens Fußball-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Frankreich das Spiel um Platz drei gewonnen und sich damit die Bronzemedaille gesichert. Das Team von Trainer Peter Gerhardsson, das im Viertelfinale die deutsche Auswahl aus dem Turnier geworfen hatte, setzte sich am Samstag im „kleinen Finale“ in Nizza mit 2:1 (2:1) gegen England durch. Die Schwedinnen gingen durch Kosovare Asllani (11. Minute) und Sofia Jakobsson (22.) mit 2:0 in Führung. Fran Kirby (31.) brachte die Three Lionesses zwar noch einmal heran, aber zu mehr reichte es vor gut 20.000 Zuschauern am Ende nicht mehr. Das WM-Finale bestreiten am Sonntag (17 Uhr/ARD) in Lyon Titelverteidiger USA und Europameister Niederlande.