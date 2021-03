Schweden-Sensation: Zlatan Ibrahimovic gibt Comeback in der Nationalmannschaft

Er schafft es immer wieder, zu überraschen: Kult-Stürmer Zlatan Ibrahimovic hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt – mit einer echten Sensation. Wie der 39 Jahre alte Stürmer und der schwedische Fußballverband am Dienstagvormittag zeitgleich auf Twitter bekannt gaben, wird Ibrahimovic sein Comeback in Schwedens Nationalmannschaft geben. Nationaltrainer Janne Andersson nominierte den Profi von der AC Mailand für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele. Anzeige

"Die Rückkehr Gottes", betitelte Ibrahimovic ein Bild von sich im schwedischen Trikot bei Twitter in gewohnt selbstüberzeugter Manier. Nationaltrainer Andersson erklärte die Berufung des Routiniers deutlich rationaler: "In erster Linie ist er ein sehr guter Fußballspieler – der beste, den wir in Schweden je hatten." Allerdings wusste auch Andersson um die Bedeutung der Entscheidung: "Es ist natürlich sehr lustig, dass er zurückkommen will."

Allerdings erhofft sich der Trainer der Skandinavier auch, von Ibrahimovics Erfahrung zu profitieren: Neben seiner eigenen Klasse könne "Ibrakadabra" auch "eine unglaubliche Erfahrung" beisteuern und diese "an andere Spieler im Team weitergeben", so Andersson. Schweden spielt am 25. März zuhause gegen Georgien. Drei Tage später auswärts gegen Kosovo.