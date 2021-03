Schweden-Star Zlatan Ibrahimovic auf einmal selbstlos: "Habe meine Tore erzielt"

Zlatan Ibrahimovic wartet seit seinem Comeback im schwedischen Nationaltrikot zwar noch auf einen eigenen Treffer, hat sich nach weiteren Torbeteiligungen aber ungewohnt uneigennützig gegeben. "Ich habe ihnen gesagt, dass ich meine Tore erzielt habe", sagte er nach Angaben des schwedischen Senders svt nach dem 3:0 in der WM-Qualifikation gegen Kosovo am Sonntag. Er helfe seinen Mitspielern nun, eigene Tore zu schießen. In 118 Länderspielen kommt der extrovertierte Profi vom AC Mailand auf 62 Treffer.

