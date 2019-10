Kurioser Wortwechsel bei Schweigeminute: Vorfall vor Argentinien-Spiel sorgt für Applaus

Vor dem Länderspiel zwischen Deutschland und Argentinien ist es zu einem kuriosen Vorfall gekommen. Die Mannschaften hatten im Dortmunder Signal-Iduna-Park gerade Aufstellung zur kurzfristig anberaumten Schweigeminute für die Todesopfer des Amoklaufs in Halle an der Saale genommen (der SPORT BUZZER berichtete) , da kam es während der allgemeinen Stille zu einem Wortwechsel auf den Tribünen , der im Stadion deutlich zu hören war.

Amoklauf von Halle schockt Deutschland: Zwei Tote, Täter festgenommen

Am Mittwochmittag hatte ein schwerbewaffneter Täter versucht, in einer Synagoge in Halle/Saale ein Blutbad unter rund 80 Gläubigen anzurichten. Die jüdische Gemeinde entging an ihrem höchsten Feiertag Jom Kippur nur knapp einer Katastrophe. Der mutmaßliche Rechtsextremist Stephan B. aus Sachsen-Anhalt wollte nach Angaben aus Sicherheitskreisen die Synagoge mit Waffengewalt stürmen, scheiterte jedoch. Danach soll der 27-jährige Deutsche vor der Synagoge und in einem nahen Dönerimbiss zwei Menschen erschossen und mindestens zwei weitere verletzt haben. Er floh vom Tatort und wurde am Nachmittag festgenommen.