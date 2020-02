Zuschauer stören Schweigeminute in Frankfurt - Eintracht-Fans reagieren mit "Nazis raus"-Rufen 

Einige Zuschauer haben vor dem Europa-League-Spiel der Frankfurter Eintracht gegen RB Salzburg (4:1) am Donnerstagabend für einen unschönen Zwischenfall gesorgt. Während der Schweigeminute, die im Gedenken an die Opfer des Anschlags im nur wenige Kilometer entfernten Hanau abgehalten wurde, störten sie mit Zwischenrufen. Angeblich sollen die Rufe aus dem Fanblock der Salzburger gekommen sein. Nach Informationen von Sport1 soll ein Fan auch die Nationalhymne angestimmt haben.

Die Eintracht-Fans in der Commerzbank-Arena reagierten auf die Zwischenrufe mit "Nazis-raus"-Rufen und stellten sich so verbal gegen die Chaoten. Ähnlich wie beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Argentinien soll es auch einen "Halt die Fresse"-Ruf eines Zuschauers als Antwort auf die Störer gegeben haben. Im vergangen Oktober hatte ein Zuschauer die Schweigeminute zum Gedenken an die Terror-Opfer in Halle gestört - die Reaktion des Fans auf den Störer hatte für spontanen Applaus im Publikum gesorgt.

Die Reaktion der Eintracht Fans, nachdem die Schweigeminute zu Gedenken der #Hanau Opfer gestört worden ist. Gänsehaut. pic.twitter.com/wuQmZJI7HT — niolja19 (@niggo2nd) February 20, 2020

Schweigeminute vor den Partien in Wolfsburg und Leverkusen

Auch vor den übrigen Europa-League-Spielen mit deutscher Beteiligung des VfL Wolfsburg gegen Malmö (2:1) und Bayer Leverkusen gegen FC Porto (2:1) hatte es Schweigeminuten gegeben. Zudem liefen die Spieler in den Partien mit Trauerflor auf. DFL-Chef Christian Seifert sprach hinsichtlich der Geschehnisse in Hanau von einem "entsetzlichen Verbrechen". Die Klubs der Bundesliga und 2. Liga werden am Wochenende mit Trauerflor spielen, zudem wird es vor den Partien eine Schweigeminute geben. "Die Tat lässt uns geschockt und verständnislos zurück“, sagte Seifert. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen."

Tat löst Bestürzung in der Bundesliga aus

"Rassismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wir müssen gucken, dass wir uns möglichst alle dagegen stemmen", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick am Donnerstag. Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig, am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur in London siegreich, betonte, für "eine weltoffene, tolerante und friedliche Gesellschaft" zu stehen. "Dafür treten wir weiter tagtäglich ein." Auch Vizemeister Borussia Dortmund "trauert um die Opfer des Amoklaufs von Hanau und ist in Gedanken bei allen Angehörigen und Freunden."