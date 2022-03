Schweigeminute wegen Russland-Krieg gegen die Ukraine – St.-Pauli-Trainer Schultz: "Macht einem Angst"

Wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine hat es am Dienstag vor dem DFB-Pokalspiel zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli eine Schweigeminute gegeben. Ohnehin war die Thematik der militärischen Invasion Russlands allgegenwärtig. Für St.-Pauli-Trainer Timo Schultz lässt sich der Krieg auch in so einem wichtigen Spiel wie dem Cup-Viertelfinale nicht ausblenden. "Du kommst aus dem Besprechungsraum im Hotel raus, da hängen Monitore. Da fliegen die Raketen durch die Gegend. Das kann man nicht ausblenden. Wir haben mit Nikola Vasilj, unser Torwart, einen Spieler, der in der letzten Saison noch in Luhansk gespielt hat und der Bekannte vor Ort hat. Das sieht alles nicht gut aus", sagte Schultz dem TV-Sender Sky.

