Das große Schweigen: Wie Russlands Tennis-Star Medwedew ein ausführliches Statement zum Krieg vermeidet

Das Letzte, was man von Daniil Medwedew mitbekommen hat, ist, dass er die russische Flagge von seinen Social-Media-Accounts entfernt hat. Aber das war kein Statement gegen den Krieg, den sein Heimatland Russland gerade gegen die Ukraine führt. Es passierte auf Ansage der russischen Tennis-Föderation (RTF). Man befürchte, sollten die Farben dort weiter sichtbar sein, Sanktionen gegen die neue Nummer eins der Männer-Weltrangliste. Schlimmstenfalls würde die ATP, die Vereinigung der Profis, Medwedew von Turnieren ausschließen. Dabei ist er doch jetzt ihr Zugpferd. Anzeige

Es ist erst ein paar Tage her, dass die drei großen Verbände im Welttennis (ATP, WTA und ITF) auch auf Druck einiger ukrainischer Profis entschieden haben, dass russische und belarussische Spielerinnen und Spieler nur noch unter neutraler Flagge und ohne die Nennung ihres Heimatlandes an den Turnieren teilnehmen dürfen. Immerhin dürfen Medwedew, und Co. spielen. In vielen anderen Sportarten sind auch Individualsportler von Wettkämpfen ausgeschlossen. Von den betroffenen Athletinnen und Athleten selbst hört man wenig. Im Angesicht des Krieges bewegen sie sich gerade irgendwo zwischen Schweigen und Einschüchterung. Bei Medwedew ist das ganz ähnlich.

Bisher gab es ein dünnes Statement vom 26-Jährigen. Konkret wurde er dabei nicht. "Ich stehe für den Frieden auf der ganzen Welt ein", schrieb Medwedew vor einer Woche beim Turnier in Acapulco auf Instagram. "Hier in Mexiko aufzuwachen und die Nachrichten aus der Heimat zu sehen, war nicht einfach", hieß es weiter. Als Tennisspieler werbe er für Frieden auf der ganzen Welt. Im Großen und Ganzen war es das. Viele fordern mehr von ihm. Ukrainische Profis wie Elina Switolina erwarten von ihren russischen und belarussischen Kolleginnen und Kollegen Solidarität mit ihrem Land – und mehr Distanz zu Putins Angriffskrieg.

Am Wochenende beginnt in Indian Wells mitten in der kalifornischen Wüste das erste Masters 1000er Turnier der neuen Saison. Das kombinierte Frauen- und Männer-Event steht in seiner Wertigkeit nur knapp hinter den vier großen Grand-Slam-Turnieren. Und man wird das Gefühl nicht los, dass der Krieg den Erfolg und das Ansehen der russischen Tennisspieler schon ein bisschen auffrisst. Der schweigende Medwedew steht dafür sinnbildlich.

Medwedew löst Djokovic als Weltranglisten-Erster ab Der gebürtige Moskauer ist zum ersten Mal in seinem Leben die offizielle Nummer Eins der Weltrangliste. Weil Novak Djokovic in Dubai verlor, musste der Serbe nach 361 Wochen an der Spitze dieser Liste seinen Rang abtreten. Ob der ungeimpfte Djokovic in Indian Wells den Kampf um die Rückeroberung von Platz eins in Angriff nehmen darf, war bis Mittwoch noch fraglich. Es sei noch unklar, ob Djokovic eine Ausnahme für eine Einreise in die USA erhalten habe, hieß es.

Für Medwedew ist der Platz an der Sonne die logische Konsequenz eines exakten Plans. 2021 gewann er die US Open im Finale gegen Djokovic. Immer wieder blickt Medwedew auf dieses Match, das gleichbedeutend mit seinem ersten Major-Erfolg war: "In New York habe ich gesehen, dass ich alles schaffen kann", sagte der Russe am Rande der Australian Open im Januar, die für ihn schmerzhaft im Finale gegen Rafael Nadal nach einem epischen Fünfsatzkrimi endeten.



Bei seinem Weg nach oben hat sich der 26-Jährige immer wieder auch an den großen Drei orientiert: "Djokovic, Nadal und Federer schaffen es regelmäßig, sich auf dem Platz aus den schwierigsten Situationen zu befreien." Er sei noch weit von den Dreien entfernt. "Aber ich möchte irgendwann auch Teil dieser Gruppe werden. Deshalb versuche ich es in meinem Spiel genau wie sie", sagte er einmal. Medwedew, der über einen fantastischen Aufschlag verfügt und der die Gegner mit seinem unorthodoxen und unberechenbaren Spielstil zur Verzweiflung bringen kann, ist auf der Suche nach dem Champions-Gen schon sehr weit. Und doch fehlt da noch etwas.

