Schwein gehabt: Greifswalder FC muss Testspiel nach Rostock verlagern

Na da hat der Greifswalder FC im wahrsten Sinne des Wortes "Schwein gehabt"! Nachdem das Testspiel gegen die A-Jugend des FC Hansa Rostock erst vor wenigen Tagen vereinbart wurde - der Rostocker FC war kurz zuvor abgesprungen - musste die Begegnung heute kurzfristig nach Rostock verlegt werden. Der Grund: im Greifswalder Volksstadion treiben Wildschweine ihr Unwesen. Die Stadt informierte, dass ihr Stadtförster wegen des angesetzten Spiels gegen 9:00 Uhr versuchte, die Tiere mit seinem Hund zu vertreiben. Dabei habe ein Keiler den Hund verletzt, so dass der Stadtförster ihn zum Tierarzt bringen musste. "Der Hund sah ziemlich lädiert aus", sagte Daniel Gutmann, der sportliche Leiter des GFC. Da der Keiler offensichtlich aggressiv sei, habe der von der Stadt bestellte Objektleiter des Volksstadions, Jörg Mohr, das Spiel aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Wildschweine im Stadion: kein neues Problem

Die Wildschwein-Problematik im Volksstadion sei der Stadt seit längerem bekannt, teilte die Pressesprecherin der Stadt Greifswald, Andrea Reimann, auf Anfrage mit. Es seien Wildschutzzäune aufgestellt worden, die allerdings nicht dauerhaft Stand gehalten hätten. Daher werde die Zaunanlage derzeit im unteren Bereich durch Anschweißen von Verstrebungen so verstärkt, dass die Schweine nicht mehr unten durchkommen sollten. Dies werde jedoch noch weiter Zeit in Anspruch nehmen. Es werde jetzt geklärt, wie die Schweine aus dem Volksstadion vertrieben werden können. Sollte dies nicht bis zum Wochenbeginn gelingen, müsse das Stadion weiterhin gesperrt bleiben. Ab Februar trete der städtische Wildtiermanager seinen Dienst an, der sich dann speziell mit der Sachlage im Volksstadion, aber auch im gesamten Stadtgebiet annehmen werde.