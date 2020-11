"Schweine", "stark asozial": Union-Berlin-Star Max Kruse schimpft auf Polizei

Was war passiert? Der Bundesliga-Kicker war in einer 30er-Zone zu schnell unterwegs gewesen. Mit drastischen Worten beschwerte sich der Fußball-Profi danach bei Instagram über die Radarkontrolle in der Hauptstadt. "Schweine", schrieb Kruse bei Instagram auf einem Foto, das den angeblichen Tatort zeigte, versah das Wort mit einem wutschnaubenden Emoji und ergänzte: "Sorry, aber fünf Meter nach einem Schild einen Blitzer hinzustellen, ist schon stark asozial", wetterte der 32-Jährige.