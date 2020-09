Schalke 04 erhält im DFB-Pokal gegen Schweinfurt Heimrecht - und verteilt alle Tickets an Corona-Helfer

Das DFB-Pokalspiel des FC Schalke 04 gegen den bayerischen Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 wird in Gelsenkirchen ausgetragen. Beide Vereine bestätigten am Montag, dass die Unterfranken ihr Heimrecht an den Bundesliga-Klub abgeben. Wegen der Anti-Corona-Maßnahmen in Bayern hätte die Erstrundenpartie am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) in Schweinfurt ohne Zuschauer stattfinden müssen.