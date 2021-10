Schweinsteiger nach 0:5-Klatsche gegen Liverpool: Pleite für ManUnited "keine Überraschung"

Der einstige Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat sich nach dem Debakel von Manchester United gegen den FC Liverpool kritisch über seinen Ex-Klub geäußert. Der englische Rekordmeister hatte am Sonntag beim 0:5 gegen die von Jürgen Klopp trainierten Reds die höchste Heimniederlage überhaupt gegen Liverpool kassiert. Schweinsteiger sprach danach bei Twitter von einem "verheerenden Tag für alle Fans und den Klub".

United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer hatte nach der Niederlage und "dem dunkelsten Tag" eingeräumt, dass der Tiefpunkt erreicht sei, ein Aufgeben aber ausgeschlossen. Seine Mannschaft belegt trotz der Rückkehr von Stürmer-Star Cristiano Ronaldo mit 14 Punkten nur Platz sieben in der Premier League, acht Punkte hinter Spitzenreiter FC Chelsea. In der Champions League führt der Club seine Gruppe an, nachdem Ronaldo zuletzt beim 3:2 gegen Atalanta Bergamo eine fulminante Aufholjagd mit dem Siegtor gekrönt hatte.