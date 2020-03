The same procedure as last year! Wie im Vorjahr mit dem 1:2 nach Verlängerung gegen Kroatien im WM-Halbfinale in Russland, so verlor England auch sein Halbfinale beim ,,Final Four" in der UEFA Nations League in der Verlängerung - 1:3. Damit bleiben die ,,Three Lions" ihrem traurigen Trend schon vor der Partie Schweiz gegen England am Sonntag (15 Uhr) in Guimaraes treu. Seit 1966 und seit dem WM-Titelgewinn im eigenen Land vor 53 Jahren erreichte kein englisches Nationalteam mehr ein internationales Finale.