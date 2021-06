Pressestimmen zum "Schweizer Fußball-Wunder": EM-K.o. des Weltmeisters "wie eine Ohrfeige"

Mit dem 8:7 nach Elfmeterschießen gegen Weltmeister Frankreich im Achtelfinale hat die Schweiz am Montagabend für den Paukenschlag bei dieser EM gesorgt. Entsprechend hoch her ging es in den Medien beider Länder. Die französische Tageszeitung Le Parisien verglich das Aus der Franzosen mit einer "Ohrfeige". Das Schweizer Boulevard-Blatt Blick würdigte Nati-Keeper Yann Sommer, der den fünften Elfmeter der Franzosen - geschossen ausgerechnet von Superstar Kylian Mbappé - parierte. Die Neue Zürcher Zeitung sprach gar von einem "Schweizer Fußball-Wunder". Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), fasst die wichtigsten Reaktionen zusammen. Anzeige

Le Parisien (Frankreich): "Es ist wie eine Ohrfeige, eine riesige Enttäuschung. (...) Wie so oft seit 2016 schickten uns Les Bleus auf die Straße, eingehüllt in Blau, die Hits des Sommers singend. Das Zurückholen von Karim Benzema, der mit Kylian Mbappé und Antoine Griezmann den besten Sturm der Welt bildet, hatte uns geblendet. (...) Und nun kehren sie wieder nach Hause zurück, ohne Pokal, mit hängenden Köpfen. (...) Sie waren keine richtige Mannschaft mehr. Um bis zur Weltmeisterschaft in achtzehn Monaten wieder eine zu werden, muss der Trainer - wenn er bleibt - sich und sie (die Mannschaft) neu erfinden - eine wahnsinnige Herausforderung."

L`Équipe (Frankreich): "Vernichtet - ein fantastisches Spiel, eine gewaltige Schlappe, eine riesige Entttäuschung: Frankreich-Schweiz war alles zugleich, und noch viel mehr."





Le Figaro (Frankreich): "EM - schon die Hintertür für die Bleus. (...) Die Stunde der Abrechnungen und der Bilanzen wird bald kommen. Aber die Männer von Didier Deschamps entsprachen nicht den Erwartungen, und noch viel weniger ihrem Status."

Blick (Schweiz): "WAHNSINN! Sommer hext die Nati in den EM-Viertelfinal. Mon Dieu! Die Schweiz wirft den Weltmeister raus und besiegt den 67-jährigen Fluch! Yann Sommer hält im Elfmeterschießen den letzten Versuch, jenen von 160-Mio.-Mann Mbappé."