Schweiz vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs: Geisterspiele ab 8. Juni möglich

Der Profi-Fußball in der Schweiz könnte ab dem 8. Juni wieder losgehen. Die Schweizer Regierung hat am Mittwoch Lockerungen beschlossen, die es den Profi-Klubs ermöglichen würden, ab diesem Termin unter Zuschauerausschluss zum Spielbetrieb zurückzukehren. Allerdings will der Bundesrat erst am 27. Mai endgültig über eine Fortsetzung der Super League und der zweitklassigen Challenge League entscheiden.

Training ab dem 11. Mai erlaubt - Fortsetzung hängt an Kosten

Ab dem 11. Mai dürfen die Teams das Training wieder aufnehmen, allerdings nur unter deutlichen Schutzmaßnahmen. Die Teams dürfen nur in Kleingruppen von maximal fünf Personen und ohne Körperkontakt trainieren. Zudem müssen die allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden, die in dem Land gelten. Die Super League ist seit 28. Februar in der Corona-Zwangspause. 13 Spieltage stehen noch aus.

Der Chef des Ligaverbands Heinrich Schifferle hatte schon vor der Entscheidung des Bundesrats angekündigt, dass erst noch die Kosten für Geisterspiele durchgerechnet werden müssen, da viele Klubs durch die Krise in finanzielle Schieflage geraten seien. Dabei sei unter anderem ausschlaggebend, ob die Vereine trotz Geisterspielen weiter Kurzarbeit für ihre Spieler beantragen können. Weil bei den Geisterspielen keine Einnahmen generiert würden, gehe man aber davon aus.

Großveranstaltungen in der Schweiz bis Ende August verboten