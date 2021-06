Schweiz-Kapitän Xhaka lobt Frankreichs Laufwunder Kanté: "Muss acht Lungen haben"

Der Schweizer Nationalteam-Kapitän Granit Xhaka hat großen Respekt vor N'Golo Kanté und Paul Pogba, seinen Achtelfinal-Gegenspielern im französischen Mittelfeld. "Kanté muss acht Lungen haben, so viele Bälle, wie er erkämpft", sagte der 28-Jährige in einer Medienrunde.

"Wir müssen uns auch nicht zu klein machen"

Der frühere Mönchengladbacher, der aktuell beim FC Arsenal unter Vertrag steht, schätzt die Chancen seiner Mannschaft gegen die Startruppe um Kilian Mbappé und Karim Benzema am Montag (21 Uhr/ZDF und Magenta TV) in Bukarest gar nicht so schlecht ein. "Auf dem Papier sind die Franzosen die Favoriten, da müssen wir ehrlich sein", sagte er. "Sie sind Weltmeister. Doch wir müssen uns auch nicht zu klein machen. Ich sage mal optimistisch: 55:45 für Frankreich.“