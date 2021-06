Schweiz-Keeper Yann Sommer nach Italien-Spiel abgereist: Frau von Gladbach-Profi erwartet Kind

Nationaltorwart Yann Sommer ist unmittelbar nach der 0:3-Niederlage der Schweiz im EM-Vorrundenspiel gegen Italien nach Deutschland abgereist. Der 32-Jährige wird in den kommenden Tagen zum zweiten Mal Vater und will bei der Geburt des Kindes dabei sein. Sommer sei direkt nach der Niederlage in Rom in Richtung Flughafen aufgebrochen, um nach Köln zu fliegen. Dort erwartet seine Frau Alina im Krankenhaus ein Mädchen.

Wann der Torhüter vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zur Nationalmannschaft zurückkehrt ist offen. Die Schweiz trifft im letzten Gruppenspiel am Sonntag in Baku auf die Türkei. Sommer darf nach Rücksprache mit der UEFA zunächst die "Bubble" verlassen und nach der Geburt seiner Tochter wieder ins Turnier zurückkehren.