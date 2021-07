"Die Mannschaft wird man nie mehr vergessen": Xherdan Shaqiri trotz Schweiz-Aus "stolz"

Im zweiten Elfmeterschießen dieser Europameisterschaft verließ die Schweiz ihr Glück. Nachdem die Eidgenossen im Achtelfinale Weltmeister Frankreich noch in einem emotionalen Shootout eliminieren konnte, hatte im Viertelfinale Spanien das bessere Ende für sich. Obwohl der Schweizer Keeper Yann Sommer in den 120 Spielminuten über sich hinaus wuchs, durfte am Ende dessen Gegenüber Unai Simon jubeln, der zwei Elfmeter parierte. Ruben Vargas verballerte einen weiteren Versuch. Anzeige

Der Schweizer Kapitän Xherdan Shaqiri, der in dieser Funktion den gesperrten Granit Xhaka vertrat, zeigte sich nach dem unglücklichen Aus der Eidgenossen untröstlich - aber auch stolz. "Wir waren knapp davor. Aber ich muss sagen, es ist unglaublich, was die Jungs geleistet haben. Es ist unbeschreiblich", sagte er beim SRF. Die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic hatte nach einer harten Roten Karte gegen Remo Freuler (77. Minute) lange in Unterzahl gespielt, nachdem man sich zuvor nach einem frühen Rückstand durch das Tor von Shaqiri ins Spiel zurückgekämpft hatte. Mit zehn Mann stemmten die Zentraleuropäer sich gegen die Niederlage. "Trotzdem haben wir es geschafft, kein Tor zu kassieren und ins Penaltyschiessen zu kommen", sagte Shaqiri mit Blick auf die numerische Unterzahl. Er sei "stolz", so der frühere Bayern-Profi.

Schweiz-Trainer Petkovic: "Wir waren alles Helden" Wegen der teils drückenden Überlegenheit der Spanier sei dies "etwas Unglaubliches", sagte Shaqiri. Mit dem ersten Viertelfinal-Einzug bei einem großen Turnier seit der WM 1954 hätte man dennoch etwas Historisches vollbracht. "Nach dem Frankreich-Spiel hat es etwas ausgelöst in der Schweiz. Und wir haben das alle mitbekommen. Ein Dankeschön an alle in die Schweiz, die uns von weitem angeführt haben. Wir haben versucht, noch weiter zu kommen. Leider haben wir es nicht geschafft", so Shaqiri, der ergänzte: "Ich glaube, die Mannschaft wird man nie mehr vergessen." Dieser Meinung war auch Petkovic: "Wir waren alles Helden, die Spieler waren Helden auf dem Feld. Heroisch über 120 Minuten. Sie hätten es verdient gehabt, weiterzukommen, aber sie waren auch müde. Es gibt mehr positive als negative Gefühle."