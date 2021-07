Die Schweiz fordert Spanien, Belgien trifft auf Italien: Michael Ballack tippt das EM-Viertelfinale am Freitag

Beim Achtelfinal-Klassiker lag der Capitano daneben. Michael Ballack hatte auf einen 4:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen England getippt – das Ergebnis ist bekannt. Und auch beim zweiten Achtelfinalspiel am Dienstag zwischen Schweden und der Ukraine lag der Capitano mit seinem 2:0-Tipp auf Schweden falsch – Endstand: 2:1 nach Verlängerung für die Ukraine. Mal schauen, ob Ballack im Viertelfinale wieder in besserer Tippform ist.

Sieben Spiele noch, dann steht der neue Europameister fest. Mit den ersten beiden Partien beginnen am Freitag die Viertelfinals bei der EM. In München begegnen sich die Schwergewichte Belgien und Italien. In St. Petersburg will sich Spanien nicht wie zuvor Frankreich von den Schweizern überrumpeln lassen. Gegenüber dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt Ex-Nationalspieler Michael Ballack erneut seine Tipps ab.

Es treffen zwei Mannschaften, die mit viel Euphorie ins Viertelfinale eingezogen sind, in St. Petersburg aufeinander. Die Schweizer mit ihren vielen Bundesliga-Profis warfen Weltmeister Frankreich in einem dramatischen Spiel mit anschließendem Elfmeterschießen aus dem Turnier. Die Spanier bestätigten gegen Vizeweltmeister Kroatien mit erneut fünf Toren – allerdings auch mit Verlängerung – dass die anfängliche Flaute mehr als beendet ist. Beim ersten Spiel des Tages setzt Ex-Nationalspieler Michael Ballack auf einen knappen 2:1-Sieg der Spanier gegen die Schweiz.

Belgien vs. Italien – der Ballack-Tipp: 1:2

Die Squadra Azzurra will ihren beeindruckenden Siegeszug von zuletzt zwölf Erfolgen in Serie und 32 ungeschlagenen Spielen auch gegen die "vielleicht beste Mannschaft Europas" fortsetzen, wie Coach Roberto Mancini den Gegner betitelte. Trotz der herausragenden Einzelspieler der Belgier gehen die Italiener mit viel Selbstvertrauen in die Partie und glauben an ihre Halbfinal-Chance. "Wir haben in jeder Partie Spaß", sagte Mancini. Ballack schiebt Italien das Halbfinal-Ticket zu und tippt auf einen knappen 2:1-Erfolg der Squadra Azzurra in München.