Neuer Schweiz-Trainer? Ex-BVB-Coach Favre sagt ab – Bericht: Auch Fischer und Schmidt Kandidaten

Bei den Eidgenossen wird nun bereits kräftig spekuliert, wer auf Petkovic folgen könnte - sollte der sich mit Girondins einig werden. Ein Name, der genannt wurde, ist der von Lucien Favre. Der 63-Jährige ist seit seinem Aus bei Borussia Dortmund im Dezember 2020 ohne Verein, ein Engagement bei Premier-League-Klub Crystal Palace ließ Favre unlängst kurzfristig platzen. Auch für den Posten in der Schweiz, wo Favre (der sogar selbst bei Bordeaux gehandelt wurde) als Favorit galt, ist der langjährige Bundesliga-Coach nicht bereit, wie er am Montag über seinen Berater Christophe Payot verlauten ließ.