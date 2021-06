"Genauso verletzlich": Schweiz-Trainer Petkovic mit emotionaler Fan-Botschaft vor Gruppen-Endspiel

Der Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic hat sich vor dem letzten EM-Gruppenspiel seiner Mannschaft gegen die Türkei in einem emotionalen offenen Brief an die Fans gewandt und um Unterstützung geworben. "Fußballspieler und Trainer haben Gefühle, Sorgen, Ängste und Freuden wie alle anderen. Wir sind genauso verletzlich", heißt es in dem Brief des 57-Jährigen, der in der Schweiz am Wochenende zu lesen ist. "Und deshalb brauchen wir vor diesem entscheidenden Spiel die Unterstützung von Euch allen. Eure Solidarität. Eure Positivität."

