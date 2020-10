Schweizer Verband bestätigt: BVB-Profi Akanji positiv auf Corona getestet – Duell mit DFB-Team auf der Kippe?

Nächster Coronavirus-Fall bei einem der kommenden deutschen Gegner: Wie der Schweizer Fußball-Verband SFV am Mittwochabend wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie gegen Kroatien mitteilte, wurde Innenverteidiger Manuel Akanji positiv auf Covid-19 getestet. Der Abwehrspieler von Borussia Dortmund befindet sich laut offizieller Angaben bereits in Isolation und wird für die Partie folglich nicht in Frage kommen, er zeige allerdings keine Symptome.

Es sei noch "in der Abklärung", welchen Einfluss der positive Befund bei Akanji auf die anstehenden Länderspiele der Schweizer am Samstag gegen Spanien und am folgenden Dienstag gegen Deutschland habe. Eine Absage der Nations-League-Partien kann zumindest nicht ausgeschlossen werden. Der Verband will am Donnerstag über das weitere Vorgehen informieren.